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Трагедия или преступление: почему жительница Дагестана подменила «умерших детей» на куклы

Константин Коковешников
22:39 11.02.2021
В Дагестане во время похорон двух новорожденных детей в саванах нашли кукол.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В Дагестане во время похорон двух новорожденных детей в саванах нашли кукол. Отец умерших близнецов тут же заявил о пропаже, к делу подключилась прокуратура и даже губернатор Ставропольского края.

Трагическая история началась после того, как во время похорон один из родственников предложил вопреки обычаям развернуть саван.

«Вот я начал лицо открывать у первого ребенка, увидел - глаз нет. Думаю, что такое. Что-то понять не могу. Начал второго открывать, второго открываю - то же самое. Я говорю, как это может быть! Такого же не может быть», - рассказал отец «детей» Дауд Даудов.

Чтобы никто из родственников не заподозрил подмены, внутрь кукол засыпали песок. Первое, что пришло в голову убитого горем отца, что его детей похитили в роддоме. Они родились здоровыми, 8 и 9 по шкале Апгар, передал следователям Даудов слова своей жены.

В Ставропольском перинатальном центре подняли все документы. Посмотрели все записи с камер видеонаблюдения. Результат разбирательств стал шоком для всех: роженица с такими данными ни в одну из больниц не поступала. И вероятная жертва торговли детьми превратилась в главную подозреваемую.

«Следователи опросили супругу заявителя, которая пояснила, что историю с родами она выдумала. Кроме того это подтверждается медицинским освидетельствованием женщины, согласно которому она никогда не рожала», - пояснила помощник руководителя СУ СК РФ по Ставропольскому краю Алла Козырецкая.

Эти близнецы должна были стать главным подарком мужу. Не случайно о том, что у них будут дети, Лаура сообщила супругу в его собственный день рождения. По словам женщины, тест на беременность дал положительный результат. Но УЗИ показало, что плода нет. Сообщить об этом мужу она уже не решилась.

«Я внушила себе до такой степени, что у меня начал расти живот, я начала чувствовать шевеление. Это видел и супруг, это видели и родители. У меня начал расти живот, у меня был очень большой живот до 40-й недели беременности», - рассказала женщина.

На время родов женщина сняла квартиру неподалеку от дома. А кукол присмотрела в соседнем магазине игрушек, когда выбирала кроватку.

О возбуждении уголовного дела в отношении женщины пока речи не идет. Проводится проверка. Морально этические поступки оценки не подлежат.

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