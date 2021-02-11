В МИД РФ оценили специальный репортаж «Звезды» о Дне дипломатического работника

В министерстве иностранных дел России оценили специальный репортаж «Звезды» о Дне дипломатического работника. В социальных сетях ведомство опубликовало видео материала и выдержки из него.

«Телеканал "ЗВЕЗДА" в спецсюжете, посвященном Дню Дипломата рассказал о непростой и напряженной работе российских дипломатов в 2020 году», - говорится на странице МИД РФ в Facebook.

Корреспонденты «Звезды» ранее пообщались с сотрудниками дипмиссий. Например, посол России в КНР рассказал о том, как в начале пандемии проходила эвакуация россиян. Посол РФ в Италии напомнил о помощи, которую Москва оказала Риму помощь в связи с распространением коронавируса. Посол в Сербии поблагодарил РФ за работу военных медиков и поставку вакцины.