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В МИД РФ оценили специальный репортаж «Звезды» о Дне дипломатического работника

Иван Линдеманн
22:25 11.02.2021
В социальных сетях ведомство опубликовало видео материала и выдержки из него.
В МИД РФ оценили специальный репортаж «Звезды» о Дне дипломатического работника
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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В министерстве иностранных дел России оценили специальный репортаж «Звезды» о Дне дипломатического работника. В социальных сетях ведомство опубликовало видео материала и выдержки из него.

«Телеканал "ЗВЕЗДА" в спецсюжете, посвященном Дню Дипломата рассказал о непростой и напряженной работе российских дипломатов в 2020 году», - говорится на странице МИД РФ в Facebook.

Корреспонденты «Звезды» ранее пообщались с сотрудниками дипмиссий. Например, посол России в КНР рассказал о том, как в начале пандемии проходила эвакуация россиян. Посол РФ в Италии напомнил о помощи, которую Москва оказала Риму помощь в связи с распространением коронавируса. Посол в Сербии поблагодарил РФ за работу военных медиков и поставку вакцины.

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