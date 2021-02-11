Мясников объяснил повышение смертности в России

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал причину повышенной смертности в России. Он прокомментировал заявление вице-премьера Татьяны Голиковой о том, что в 2020 году, по предварительным данным, смертность в стране выросла на 17,9% в сравнении с 2019 годом.

«Причиной смерти двух третей умерших в 2020 году стало неоказание адекватной помощи больным с иными заболеваниями, и так по всему миру», - подчеркнул Мясников.

Кроме того, ранее Татьяна Голикова подчеркнула, что весь мир, столкнувшись с коронавирусом, получил добавленную смертность к традиционным показателям.

«Сегодня по всему миру на одного умершего по ковиду приходятся двое, умерших от того, что все силы были брошены на борьбу с ковидом», - прокомментировал Мясников, передает НСН.

По словам врача, рекордного количества смертей от коронавирусной инфекции нет.

Ранее Татьяна Голикова заявила, что ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса, будут действовать в России до тех пор, пока не будет вакцинировано 60% населения. При этом, по ее словам, в целом ситуация с заболеваемостью в стране стабилизируется.