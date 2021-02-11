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Застрелившего коллегу в метро Москвы полицейского признали виновным и достойным снисхождения

Иван Линдеманн
22:16 11.02.2021
Это значит, что мужчину не могут приговорить к пожизненному заключению.
Застрелившего коллегу в метро Москвы полицейского признали виновным и достойным снисхождения
© Фото: Dmitry Golubovich Global Look Press
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Бывший прапорщик полиции Алексей Смирнов, который расстрелял своих коллег на станции метро «Рязанский проспект» в Москве, признан виновным. К такому решению пришла коллегия присяжных заседателей.

При этом экс-полицейского посчитали достойным снисхождения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда. Это значит, что обвиняемого не могут приговорить к пожизненному заключению.

Также в суде заявили, что присяжные оправдали Смирнова по двум другим эпизодам. Речь идет о получении взятки у гражданина Узбекистана, на чем его и пытались поймать сотрудники ОСБ, и взятки у гражданки Филиппин, которую бывший полицейский, по версии следствия, взял в другое время.

Напомним, что инцидент произошел 18 сентября 2019 года на станции «Рязанский проспект». Смирнов оказал сопротивление и открыл стрельбу из табельного оружия по двум своим коллегам, которые пытались задержать его при получении денежных средств от гражданина без документов. В результате произошедшего один полицейский погиб на месте, второго доставили в больницу.

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