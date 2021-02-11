В квартире в центре Москвы обнаружили мумию

В Таганском районе Москвы в одной из квартир была обнаружена мумия 80-летней женщины. Об этом сообщили источники в правоохранительных органах.

«На диване в комнате обнаружено мумифицированное тело женщины 1940 года рождения, жившей в этой квартире», - сказал собеседник агентства городских новостей «Москва».

В настоящее время причины смерти женщины устанавливаются. По предварительной информации, она скончалась около трех месяцев назад.