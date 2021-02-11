В квартире в центре Москвы обнаружили мумию
Найдено тело 80-летней женщины, которая, по предварительной информации, скончалась около трех месяцев назад.
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В Таганском районе Москвы в одной из квартир была обнаружена мумия 80-летней женщины. Об этом сообщили источники в правоохранительных органах.
«На диване в комнате обнаружено мумифицированное тело женщины 1940 года рождения, жившей в этой квартире», - сказал собеседник агентства городских новостей «Москва».
В настоящее время причины смерти женщины устанавливаются. По предварительной информации, она скончалась около трех месяцев назад.