«Это чудовищно»: Веденская раскрыла подробности драки с участием Епифанцева в Санкт-Петербурге

Анастасия Веденская, за которую вступился актер Владимир Епифанцев в одном из баров Санкт-Петербурга, сейчас возвращается на поезде в Москву. Актриса рассказала телеканалу «Звезда» о своем самочувствии и подробностях произошедшего.

Анастасия сообщила, что после инцидента у нее семь швов и три глубокие раны на лице. Она призналась, что плохо себя чувствует

«Я плохо себя чувствую, у меня черепно-мозговая травма. Мне тяжело говорить и опять это вспоминать. Я первый раз в жизни видела этих людей кроме Ростислава (режиссер Ростислав Мусаев). Я там находилась только потому, что жила в этом отеле. Ростислав пришел со своими друзьями, наверное, чтобы повеселиться. Я с ними сидела, следила за ним, чтобы он не напился и успел на поезд, потому что они уже стали крепкие напитки употреблять», - рассказала актриса.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге после премьеры фильма «Дочь тьмы» режиссера Ростислава Мусаева, главную роль в котором сыграла Анастасия Веденская, в баре одного из отелей произошла драка. Владимир Епифанцев вступился за свою бывшую жену после того, как актриса получила удар пивным бокалом.

«И вот его (Мусаева) друга жена сделала такое. Неадекватный, агрессивный, больной поступок. Это совершенно чудовищно. Приехать в культурную столицу представлять фильм, и чтобы такой прием оказали. Это странно для петербуржцев, я удивлена. Мне казалось, что там люди немного другие. Более спокойные, добрые, мягкие. Но то, что случилось со мной – это чудовищно», - считает Веденская.

Она выразила надежду, что благодаря освещению в прессе этой истории, полиция будет «нормально работать». Она призналась, что была удивлена, когда напавшую на нее женщину просто отпустили.

«Мне интересно, чем все это закончится. Мне не доставляют удовольствие все эти процессы. Первый раз в жизни со мной такое случилось», - рассказала актриса.

Напомним, что правоохранителей вызвали сотрудники отеля, в баре которого произошла потасовка. После этого все участники инцидента были доставлены в отделение полиции.