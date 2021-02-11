В России заменят цифры для звонков между регионами и за рубеж

В России с 2025 года при междугородних звонках вместо цифры «8» разрешат использовать «0», при международных - «00». Это следует из проекта приказа министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, который опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

«Ввести в действие российскую систему и план нумерации поэтапно: первый этап (до 2025 года) - осуществить переход на использование при установлении внутризоновых и междугородных телефонных соединений на национальный префикс "Пн = 0", а при установлении международных телефонных соединений - на международный префикс "Пмн = 00"», - сказано в проекте.

Ранее предполагалось, что переход на новую систему произойдет в 2020 году.