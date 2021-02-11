Собянин рассказал о готовности Москвы к возможной вспышке COVID-19

Москва сможет пережить новый всплеск коронавирусной инфекции, если он вдруг случится. Об этом заявил столичный мэр Сергей Собянин.

Градоначальник выразил надежду, что тренд на улучшение эпидемиологической ситуации в городе будет продолжаться. Об этом можно судить по динамике, по числу переболевших, по возможности вакцинироваться, добавил он.

«Если даже будет какой-то всплеск, то он не будет критичным. Мы его переживем, и дальше будем выходить из пандемии и заниматься привычными делами, и вести привычный образ жизни», - сказал Собянин в эфире «Россия 1».

Ранее мэр Москвы допустил снятие ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, к маю текущего года. По его словам, ограничения могут быть отменены только в том случае, если удастся сохранить стабильно положительные изменения.