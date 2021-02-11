Байден рассказал о своем отношении к слушаниям по импичменту Трампу
Чтобы вынести бывшему президенту импичмент, нужно собрать 67 голосов в Сенате.
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Джо Байден не следит за трансляцией заседаний по импичменту Дональду Трампу. Об этом рассказал сам президент США.
Он уточнил, что читает новости по этой теме.
«Я предполагаю, что кто-то мог изменить свою позицию, но я не знаю», - сказал он журналистам, отказавшись отвечать на дополнительные вопросы.
Процесс по импичменту экс-президенту США начался в Сенате во вторник, 9 февраля. Ранее импичмент Трампу вынесла Палата представителей, большинство в которой принадлежит демократам. Именно они обвиняют бывшего главу Белого дома в подстрекательстве к штурму Капитолия, который произошел 6 января, в день утверждения итогов выборов.
Чтобы вынести Трампу импичмент, нужно собрать 67 голосов в Сенате.