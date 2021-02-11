Байден рассказал о своем отношении к слушаниям по импичменту Трампу

Джо Байден не следит за трансляцией заседаний по импичменту Дональду Трампу. Об этом рассказал сам президент США.

Он уточнил, что читает новости по этой теме.

«Я предполагаю, что кто-то мог изменить свою позицию, но я не знаю», - сказал он журналистам, отказавшись отвечать на дополнительные вопросы.

Процесс по импичменту экс-президенту США начался в Сенате во вторник, 9 февраля. Ранее импичмент Трампу вынесла Палата представителей, большинство в которой принадлежит демократам. Именно они обвиняют бывшего главу Белого дома в подстрекательстве к штурму Капитолия, который произошел 6 января, в день утверждения итогов выборов.

Чтобы вынести Трампу импичмент, нужно собрать 67 голосов в Сенате.