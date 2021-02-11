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Секретарь Совбеза РФ и глава разведки Швейцарии обсудили борьбу с COVID-19

Иван Линдеманн
20:09 11.02.2021
Кроме того, стороны обсудили вопросы стратегической стабильности и двустороннего сотрудничества в сфере безопасности.
Секретарь Совбеза РФ и глава разведки Швейцарии обсудили борьбу с COVID-19
© Фото: Pavlo Gonchar, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел встречу с руководителем федеральной службы разведки Швейцарии Жаном-Филиппом Годеном. Об этом сообщили в пресс-службе СБ РФ.

Встреча прошла в Москве в четверг, 11 февраля.

«Состоялся обмен мнениями по проблематике противодействия коронавирусной инфекции», - сказано в сообщении Совбеза.

Кроме того, стороны обсудили вопросы стратегической стабильности и двустороннего сотрудничества в сфере безопасности.

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