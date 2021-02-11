В стране и мире Коронавирус Секретарь Совбеза РФ и глава разведки Швейцарии обсудили борьбу с COVID-19 Иван Линдеманн Кроме того, стороны обсудили вопросы стратегической стабильности и двустороннего сотрудничества в сфере безопасности. © Фото: Pavlo Gonchar, Keystone Press Agency, Globallookpress Читайте нас на: Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел встречу с руководителем федеральной службы разведки Швейцарии Жаном-Филиппом Годеном. Об этом сообщили в пресс-службе СБ РФ. Встреча прошла в Москве в четверг, 11 февраля. «Состоялся обмен мнениями по проблематике противодействия коронавирусной инфекции», - сказано в сообщении Совбеза. Кроме того, стороны обсудили вопросы стратегической стабильности и двустороннего сотрудничества в сфере безопасности. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика