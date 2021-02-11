Секретарь Совбеза РФ и глава разведки Швейцарии обсудили борьбу с COVID-19
Кроме того, стороны обсудили вопросы стратегической стабильности и двустороннего сотрудничества в сфере безопасности.
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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел встречу с руководителем федеральной службы разведки Швейцарии Жаном-Филиппом Годеном. Об этом сообщили в пресс-службе СБ РФ.
Встреча прошла в Москве в четверг, 11 февраля.
«Состоялся обмен мнениями по проблематике противодействия коронавирусной инфекции», - сказано в сообщении Совбеза.
Кроме того, стороны обсудили вопросы стратегической стабильности и двустороннего сотрудничества в сфере безопасности.