Небензя заявил об «упорном нежелании» Украины выполнять минские соглашения

Украинские власти не скрывают свое нежелание выполнять обязательства в рамках минских соглашений. Об этом заявил Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН в связи с шестой годовщиной подписания договоренностей.

«Мы вынуждены констатировать, что упорное нежелание Киева выполнять обязательства по комплексу мер не скрывается уже даже на уровне украинского руководства», - сказал постпред России при ООН.

Кроме того, он назвал Францию и Германию соучастниками тех преступлений, которые на Донбассе творит Украина.

«Те, кто поддерживают лишь одну сторону внутриукраинского конфликта и потакают вопреки фактам ее болезненным фантазиям о «российской агрессии», не могут называть себя посредниками. Вы, господа, скорее соучастники творимых Киевом преступлений против населения Донбасса», - подчеркнул Небензя.

Ранее президент Украины вместе с послами G7 прибыл в Донбасс.