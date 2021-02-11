Епифанцев устроил драку в баре из-за бывшей жены

В Санкт-Петербурге произошла драка с участием известных актеров Владимира Епифанцева и его бывшей жены Анастасии Веденской. После премьеры фильма «Дочь тьмы», в котором Веденская сыграла главную роль, киногруппа отправилась в бар в отеле на Марата, где устроила мини-банкет. Об этом сообщила «Фонтанка».

По информации издания, во время вечеринки у исполнительницы главной роли случился конфликт со знакомой режиссера картины, в ходе которого актриса получила удар пивным бокалом.

За бывшую супруг вступился Епифанцев, в результате завязалась потасовка. Сотрудники бара вызвали правоохранителей. Все участники драки были доставлены в отделение полиции.