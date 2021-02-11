Послы G7 в ДНР: чего хочет добиться Зеленский от иностранных гостей

Совет Безопасности ООН в четверг, 11 февраля, собрался на онлайн-заседании по ситуации в Донбассе. Обстановка там резко обострилась на минувшей неделе, когда ополчение ДНР сообщило об активных обстрелах с позиций ВСУ.

На линию соприкосновения в четверг направился президент Украины Владимир Зеленский. Предыдущий его визит в Донецкую область результатов не дал, может быть, поэтому сейчас в качестве поддержки в Донбасс вместе с украинским лидером направились послы стран G7. Как сообщается, высокопоставленная делегация намерена на месте разобраться в сложившейся ситуации. Примечательно, что визит проходит в шестую годовщину Минских договоренностей, которые должны были положить конец распрям на востоке Украины.

«В европейских СМИ достаточно однозначно наметился тренд, что Зеленский - президент несамостоятельный, безвольный, поэтому основная задача - это оказать давление на совет акционеров в лице послов G7, которых и повезли на передовую, чтобы напомнить, что Украина является основным защитником всего цивилизованного мира», - отметил представитель ЛНР на переговорах по донбасскому урегулированию Родион Мирошник.

Украинские СМИ накануне только и рассказывали о том, как боевики обстреливают Авдеевку, куда и приехал президент. Будет ли польза, местные уже, кажется, не верят.

Завтра исполняется ровно шесть лет Минским соглашениям, по которым у ДНР и ЛНР должен был быть свой статус. А главное - должен был соблюдаться режим прекращения огня. Но только за минувшие сутки Украина уже два раза его нарушила, выпустив по территории ДНР 29 боеприпасов. При обстрелах применялись гранатометы и стрелковое оружие. На донецком направлении подразделения ВС Украины усилили свои позиции: на 30% нарастили личный состав и в два раза увеличили количество БМП-2.

Пока все внимание уделено армии, о мирных делах на Украине, кажется, подзабыли. Там до сих пор не начали вакцинировать от коронавируса. Наш сосед рассчитывает получить американскую вакцину, и буквально накануне в кабмине запретили регистрировать в стране российские препараты.

Впрочем, помогать Украине становится опасно. В Латвии по статье «Финансирование терроризма» собираются судить публициста и блогера Сергея Васильева. Его обвиняют в сборе и отправке гуманитарной помощи на Донбасс. И пока Зеленский показывает высоким гостям одну сторону войны, на ее обратной стороне по-прежнему гибнут люди.