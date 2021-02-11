Двадцать шпионов и восемь месяцев подготовки: кто стоит за убийством «отца иранской атомной бомбы»

Сенсационные подробности убийства руководителя организации исследований и инноваций при Минобороны Ирана Мохсена Фахризаде сегодня раскрыла газета The Jewish Chronicle.

Эта операция, пожалуй, стала самой масштабной и сверхсекретной для израильской разведки на Ближнем Востоке. Два года планирования и восемь месяцев подготовки, десятки агентов и контрабандистов, космические технологии - это все ради убийства «отца иранской атомной бомбы» Мохсена Фахризаде.

Чтобы устранить ученого, 20 израильских шпионов больше полугода следили за каждым его шагом. Турельную установку, весом около тонны, частями переправляли через границу. На исполнителей работал целый спутник, через который они управляли пулеметом.

«Тем, кто произвел эту акцию, нужно было достаточно большое количество человек на месте. Не мог этот джип сам приехать. Нужно было собрать пулемет, установить, нужны были данные агентурной разведки, как передвигается физик, который стал целью», - пояснил военный эксперт Иван Коновалов.

Машины были прошиты пулями словно решето. Несмотря на то что стрельба велась из пулемета, все было рассчитано настолько точно, что жену Фахризаде, ехавшую с ним в одном автомобиле, пули даже не задели. У самого ученого насчитали 13 смертельных ранений. После расстрела турель разорвалась, чтобы скрыть улики, а исполнители покинули страну.

«Нет времени, нет возможности их ловить, находиться на вражеской территории. Не остается другого выхода, как ликвидировать людей, которые напрямую связаны с Иранской ядерной программой», - пояснил сотрудник Института изучения национальной безопасности Саймон Ципис.

По информации издания, в Израиле устранить Мохсена Фахризаде решили еще в 2018 году, после того как агенты МОССАДа сумели добыть иранский ядерный план. По расчетам, смерть Фахризаде должна была остановить Иранскую ядерную программу минимум на шесть лет.

Но сегодня специалисты Международного агентства по атомной энергии заявили о создании Тегераном 3,6 грамма металлического урана - это один из компонентов атомного оружия. Получается, что убийство ученого оказалось напрасным.

Однако расстрел «отца иранской атомной бомбы» еще больше пошатнул ядерную сделку 2015 года, заключенную между Ираном с одной стороны и США, Россией, ЕС и Китаем - с другой. Согласно документу, с Тегерана снимались санкции, а тот, в свою очередь, ограничивал свою атомную программу. Но три года назад Дональд Трамп вышел из сделки и ввел новые ограничения против Исламской Республики. В результате иранские власти отказались ограничивать число центрифуг по обогащению урана и уменьшили количество наблюдателей МАГАТЭ.

В Тегеране уже заявили о намерении запретить любые проверки своих ядерных объектов, но при этом выразили готовность снова сесть за стол переговоров.

«Мы хотим иметь хорошие отношения с Европой. Мы хотели бы, чтобы Соединенные Штаты вернулись к СВПД, чтобы сделка снова выполнялась. Иран не вышел из сделки, вышли США, а Европа нарушила условия сделки. Иран не вернется к выполнению своих обязательств до пор, пока США этого не сделают. Соединенные Штаты должны осознавать, что именно они нарушили условия сделки и должны выполнить свои обязательства», - заявил министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф.

Согласно закону, принятому после убийства Мохсена Фахризаде, новое обогащение урана до 20% в Тегеране могут начать уже через 10 дней. Этим обеспокоены все страны, входящие в ядерный клуб, включая Россию.

«Мы выдвинули определенные идеи. Поделились ими с коллегами и в Азии, и в Европе, и в США. Не хотелось бы, чтобы эскалационная логика возобладала. До 21 февраля времени не так много», - сказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Президент США Джо Байден уже заявил, что намерен вернуться к переговорам по ядерной программе Ирана. Но в Израиле, видимо, планируют вести свою игру. Там не были согласны с мирными переговорами еще при Бараке Обаме, не согласны и сейчас. И если верить источникам The Jewish Chronicle, Мохсен Фахризаде был только первым иранским ученым в списке на ликвидацию.