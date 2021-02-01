Диалог по-честному: о чем говорил Владимир Путин на форуме в Давосе

На Всемирном экономическом форуме в Давосе, прошедшем в этом году в формате видеоконференции, были затронуты вопросы пандемии, падение экономики и усиление внутриполитических процессов.



Владимир Путин, принимавший участие в форуме впервые за 12 лет, отметил, что кризис прежних моделей и инструментов экономического развития, усиление социального расслоения вызывает резкую поляризацию общественных взглядов и провоцирует рост популизма.

Президент России в своем обращении призвал начать слушать и слышать друг друга и напомнил, что неспособность и нежелание решать острые проблемы в XX веке обернулись трагедией Второй мировой войны.

«Конечно, сейчас такой глобальный «горячий» конфликт, надеюсь, в принципе невозможен. Очень на это надеюсь. Он означал бы конец цивилизации. Но, повторю, ситуация может развиваться непредсказуемо и неуправляемо. Есть вероятность столкнуться с настоящим срывом в мировом развитии, чреватым борьбой всех против всех, с попытками разрешить назревшие противоречия через поиск «внутренних» и «внешних» врагов», сказал Путин.

Примером этого является гордиев узел российско-европейских отношений: с одной стороны, антироссийская риторика и санкции, с другой, заокеанское давление на страны Европы делают его крепче день ото дня. Данный подход по отношению к России никогда не работал. Окружающий мир под влиянием пандемии меняется на глазах и то, что еще год назад казалось невозможным сейчас воспринимается как обыденные явления.

«Здесь важно только одно: нужно подходить к диалогу друг с другом по-честному. Нужно избавиться от фобий прошлого, избавиться от того, чтобы использовать во внутриполитических процессах все проблемы, которые нам достались еще из прошлых веков, а смотреть в будущее. Мы к этому готовы, мы этого хотим, и мы будем к этому стремиться. Но любовь невозможна, если она декларируется только с одной стороны. Она должна быть взаимной», - акцентировал глава государства.

Пандемия обнажила в мире огромное количество проблем. И главное - неспособность или нежелание решать их сообща. Во многих странах борьба с коронавирусом ведется в закрытом от остальных государств режиме. Президент России призывает мировое сообщество создать условия для совместной работы ученых разных стран, поскольку борьба с распространением вируса должна стать общей задачей. Вакцины должны перестать быть орудием для решения политических вопросов, а прививание должно стать доступным не только развитым странам.

Подробнее о том, как прошел Всемирный экономический форум и о чем говорил в своем выступлении Владимир Путин смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Виталия Акиньшина.