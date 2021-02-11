Россиян предупредили о возвращении аномальных морозов

Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, что резкое похолодание на 10-15 градусов ожидается в первой половине следующей недели в Центральной части России. По словам синоптиков, морозы продлятся до четверга.

«Температура после -10…-12 градусов, которые ожидаются на выходных, опять может опуститься до -20…-25 градусов, а местами и ниже», - подчеркнул Варакин.

По его словам, в понедельник и вторник будет понижение температуры на 10-15 градусов. По словам руководителя Росгидромета, это затронет Московский регион, Тверскую область, Калужскую, Тульскую области, передает РИА Новости.

«Для второй половины февраля - это аномальное похолодание. К 19-му числу этот армагеддон (аномально низкие температуры), закончится», - подытожил специалист.

Ранее сообщалось, что в 12 регионах России из-за плохих погодных условий на этой неделе может нарушиться работа систем жизнеобеспечения населения. Опасная погода угрожает Камчатскому краю, Магаданской области, республикам Крым и Адыгея, Краснодарскому краю.