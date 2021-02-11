Химический окрас: в Дзержинске объяснили появление голубых собак

Голубые собаки была замечены на территории химического предприятия в нижегородском Дзержинске. Пользователи Сети активно публикуют фотографии животных с необычным окрасом. Конкурсный управляющий акционерного общества «Дзержинское оргстекло» Андрей Мисливец предположил, что собаки могли испачкаться в остатках химических веществ.

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«Собаки бездомные бегают по территории. Может быть, в одном из корпусов нашли остатки какой-то химии - медный купорос, например, извалялись в нем. Несколько лет назад, я слышал, замечали, что некоторые собаки окрашивались в какие-то неестественные цвета. Тоже что-то нашли, их же никто не контролирует. Я не могу нести расходы на отлов бездомных животных и их стерилизацию», - заявил Мисливец.

В пресс-службе администрации города заявили, что власти Дзержинска ведут переговоры с руководством предприятия, чтобы получить разрешение на отлов собак: животных требуется осмотреть, оценить их состояние, определить причину окрашивания.