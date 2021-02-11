В NASA предупредили о приближении к Земле самого большого и быстрого астероида года

Потенциально опасный астероид движется к Земле. Речь идет о космическом объекте под названием 231937 (2001 FO32). Диаметр открытого еще в 2001 году астероида составляет от 0,8 до 1,7 километра, что сопоставимо с размером знаменитого моста Золотые Ворота в Сан-Франциско и в два раза превышает высоту дубайского небоскреба Бурдж-Халифа - самого высокого здания в мире, пишет Daily Mail.

Согласно данным NASA, 21 марта 2021 года в 16.03 по Гринвичу (в 19.03 по Москве) небесное тело приблизится к нашей планете на максимально близкое расстояние, которое будет колебаться в пределах двух миллионов километров. По квалификации NASA, 231937 имеет обозначение «потенциально опасный». Он будет самым большим и быстрым астероидом, пролетевшим мимо Земли в этом году. Скорость космического объекта составляет 77 000 миль в час (124 000 км/ч).

Отдел по координации планетарной обороны (PDCO) NASA дает обозначение «потенциально опасный» любому астероиду, когда его орбита пересекается с нашей планетой на расстоянии не более 7,5 миллиона километров, а диаметр космического тела составляет более 140 метров. При этом, по прогнозам специалистов, вреда нашей планете 231937 причинить не сможет.