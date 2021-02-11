В МИД РФ предупредили ЕС об ответе на возможные санкции против России

Москва предостерегает Брюссель от введения новых санкций в отношении России, на которые последует неизбежный и соразмерный ответ. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Хочется предостеречь наших есовских партнеров от очередного опрометчивого шага. На него неотвратимо последует соразмерный ответ», - заявила Захарова на брифинге в четверг.

Она отметила, что недопустимо «использовать права человека, ссылаться на демократические принципы в качестве геополитического инструментария».

Ранее Верховный представитель Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз на встрече глав МИД, которая пройдет 22 февраля, и на саммите глав государств ЕС в марте, займется обсуждением возможности введения новых санкций против России.