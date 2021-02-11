СМИ: глава ПФР Топилин уходит в отставку

Председатель правления Пенсионного фонда России Максим Топилин уходит в отставку. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники в правительстве.

Издание отмечает, что о своем решении Топилин объявил еще в среду, 10 февраля. Однако имя преемника он не назвал.

Официально информация об увольнении главы ПФР не подтверждалась.

Напомним, что Максим Топилин занимал должность председателя правления Пенсионного фонда с января 2020 года. До этого он возглавлял Министерство труда и социальной защиты РФ.