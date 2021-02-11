В Роспотребнадзоре назвали число мутаций коронавируса

На данный момент насчитывается около 40 тысяч вариантов вируса SARS-CoV-2. Об этом рассказала доктор медицинских наук, заместитель директора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ им. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

«Мы видим большое количество накопленных мутаций. В настоящее время база по мутациям насчитывает около 40 тысяч различных вариантов SARS-CoV-2, большинство из которых является уникальными. Но часть из них получает распространение», - приводит РИА Новости слова Руженцовой.

По ее словам, в настоящее время основные мутации вируса SARS-CoV-2 сгруппированы в семь групп, которые постепенно распространяются по различным странам.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что российские ученые разработали новую тест-систему, с помощью которой можно отличить привычный COVID-19 от вируса с новыми мутациями. По словам Анны Поповой, на территории нашей страны было выявлено почти 1,5 тысячи мутаций коронавируса.