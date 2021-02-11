Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Врач рассказала, кто чаще жалуется на потерю обоняния при COVID-19

Анна Назайкина
17:05 11.02.2021
То, что женщины чаще указывают на отсутствие восприятия запахов, может быть связано с особенностями жалоб пациентов мужского и женского пола, заявила медик.
Врач рассказала, кто чаще жалуется на потерю обоняния при COVID-19
© Фото: Engin Akyur, Pixabay.com
Читайте нас на:

Женщины чаще жалуются на потерю обоняния, мигрени, заложенность в носовых ходах и болезненные ощущения в горле при COVID-19, чем мужчины. Об этом сообщила доктор медицинских наук, заместитель директора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

«Женщины чаще жалуются на потерю обоняния, на головные боли, на заложенность носа, боли в горле. Но это, возможно, связано не столько с особыми вариантами поражения в женском и мужском организме. Вероятно, что это связано с особенностями жалоб пациентов мужского и женского пола», - рассказала медик.

Также Руженцова добавила, что наибольшие риски осложненного течения болезни можно заметить у пожилых людей. Так, они чаще нуждаются в госпитализации. Вероятность летального исхода, по словам врача, в наибольшей степени высока у пожилых пациентов старше 80 лет.

Ранее врач-отоларинголог Владимир Зайцев рассказал, что коронавирусная инфекция может стать причиной ухудшения слуха вплоть до его частичной потери.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
17:24 В стране и мире
Видео
«Нелепо и неприятно»: Лапова прокомментировала новость о включении в черный список Минкульта Украины
17:34 Спорт
Финская полиция решила не передавать дело Большунова в прокуратуру
16:14 В стране и мире
В «Газпроме» назвали сроки запуска «Северного потока - 2»
11:56 В стране и мире
Видео
В МИД исключили уступки Москвы в случае возможного возвращения в ДОН
10:09 В стране и мире
Видео
Испытание «черной метелью»: синоптик предупредил москвичей о надвигающейся непогоде
Популярное
Популярное
Туристы рассказали о своем «исчезновении» на перевале Дятлова
Вдова Михаила Круга озвучила свою версию убийства певца
Названы пять типов приложений, которые следует удалить с телефона
Что скрывают льды Антарктиды: обнародованы детали секретной экспедиции нацистов на Белый континент
Кардиолог рассказала о патологиях, грозящих внезапной смертью даже молодым
Видео
Российские ученые первыми в мире обнаружили на Марсе вещество с Земли
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.