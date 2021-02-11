Врач рассказала, кто чаще жалуется на потерю обоняния при COVID-19

Женщины чаще жалуются на потерю обоняния, мигрени, заложенность в носовых ходах и болезненные ощущения в горле при COVID-19, чем мужчины. Об этом сообщила доктор медицинских наук, заместитель директора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

«Женщины чаще жалуются на потерю обоняния, на головные боли, на заложенность носа, боли в горле. Но это, возможно, связано не столько с особыми вариантами поражения в женском и мужском организме. Вероятно, что это связано с особенностями жалоб пациентов мужского и женского пола», - рассказала медик.

Также Руженцова добавила, что наибольшие риски осложненного течения болезни можно заметить у пожилых людей. Так, они чаще нуждаются в госпитализации. Вероятность летального исхода, по словам врача, в наибольшей степени высока у пожилых пациентов старше 80 лет.

Ранее врач-отоларинголог Владимир Зайцев рассказал, что коронавирусная инфекция может стать причиной ухудшения слуха вплоть до его частичной потери.