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«Нелепо и неприятно»: Лапова прокомментировала новость о включении в черный список Минкульта Украины

Светлана Иванова
17:24 11.02.2021
Актриса подчеркнула, что никогда в жизни не отказалась бы от участия в картине «Крым».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Российская актриса Евгения Лапова, сыгравшая главную роль в фильме Алексея Пиманова «Крым», прокомментировала свое включение в черный список Минкульта Украины. Как рассказала в комментарии «Звезде» актриса, это неприятное известие означает, что она не сможет увидеть своих родных и близких друзей, которые живут на территории Украины.

«Конечно, новость неприятная. Честно говоря, я уже про черный список забыла, думала, что все в прошлом, прошло столько лет. Уже более шести лет, когда мы начали снимать фильм, закончили. Артисты не понимают, за что их наказывают, все это странно, нелепо, мне кажется, и, конечно, неприятно. Но что делать? Снова для нас Украина закрыта. Мы снова не увидим своих родственников, друзей, близких, печально», - заявила Лапова.

При этом актриса подчеркнула, что никогда в жизни не отказалась бы от участия в картине «Крым» - прекрасной ленте о любви, преданности и дружбе.

«Я знаю, что российские артисты снимаются на Украине, очень много людей, но из-за того, что мы с Ромой (актер Роман Курцын. - Прим. ред.) снялись в таком прекрасном фильме о любви, преданности и дружбе, теперь мы должны страдать. Но мы не страдаем, я бы никогда в жизни не отказалась от этой роли и от съемок в картине «Крым». Так что переживем», - резюмировала Лапова.

В четверг, 11 февраля, стало известно о том, что еще семи российским артистам запрещен въезд на территорию Украины. Черный список звезд пополнился именами пятерых участников группы «Хор Турецкого» Алексея Александрова, Павла Бердникова, Олега Бляхорчука, Константина Кабанова и Михаила Кузнецова и актеров Романа Курцына и Евгении Лаповой, исполнивших главные роли в фильме Алексея Пиманова «Крым».

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