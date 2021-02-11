Свиней научили играть в видеоигру

Некоторые виды свиней могут похвастаться экстраординарными умственными способностями. К такому выводу пришли американские ученые в ходе исследования. Результаты работы опубликованы в журнале Frontiers in Psychology.

Речь идет о йоркширских свиньях и микросвинках породы панепинто. Ученые из Университета Пердью попытались научить двух особей каждого вида играть в простую видеоигру с использованием джойстика. Обучение происходило в два этапа: сначала животным показали, как приближаться к монитору и управлять джойстиком мордой, затем - как перемещать курсор к четырем разным стенам на экране.

Все четыре свиньи поняли условие задачи, продемонстрировав, что их когнитивные показатели соответствуют по уровню нечеловеческим приматам. В частности, животные решали поставленную перед ними задачу с результатами гораздо выше случайности, что является экстраординарным результатом для свиней.

При этом четырехлапые участники эксперимента выполняли требуемые от них действия осознанно, а не механически, рассчитывая на награду, подчеркнули исследователи.