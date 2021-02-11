Обнародовано признание женщины, выдавшей кукол за мертвых детей

Жительница Дагестана, подменившая новорожденных младенцев на кукол, рассказала, почему она так поступила. Видео с признанием женщины опубликовало МВД РФ по Республике Дагестан в своем официальном аккаунте в Instagram.

По версии полицейских, 10 февраля в отдел полиции по Бабаюртовскому району поступило сообщение о похищении двух новорожденных детей. По словам мужчины, его жена 3 февраля родила близнецов в Ставропольском перинатальном центре. Женщина сообщила ему, что новорожденные находились в тяжелом состоянии и через неделю умерли. Во время похорон вскрылось, что вместо младенцев в ритуальную материю завернуты куклы.

Видеозапись, сделанная на одном из дагестанских кладбищ, на которой мужчина показывает пластиковых кукол, мгновенно облетела Интернет и привлекла внимание правоохранительных органов. Полицейские начали проверку.

По словам жительницы Дагестана, она сдала положительный тест на беременность, но он оказался ложным. Рассказать мужу правду она не смогла. Женщина настолько хотела стать мамой, что у нее даже начал расти живот.

«Я сама поверила в то, что он действительно есть. Я начала чувствовать шевеление. Это видел супруг, родители... У меня организм работал так, как будто я беременная», - рассказала женщина.

Она призналась, что сняла квартиру неподалеку от дома, купила кукол. А когда все ждали ее «выписки», решила сказать, что близнецы умерли. По ее словам, у нее было полное ощущение, что «действительно мои дети умерли».

«В ходе проверки сотрудниками полиции установлено, что женщина не была беременна и, соответственно, не обращалась в перинатальный центр в качестве роженицы для оказания помощи», - говорится в сообщении регионального МВД РФ.

Шокирующая история дошла даже до губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, который сообщил, что полиция и СК провели проверку региональных роддомов.

К видео с признанием жительницы Дагестана размещен комментарий, в котором призывают не клеймить и не судить эту женщину, а проявить максимум понимания и чуткости.