В стране и мире Минкульт Украины внес в черный список еще семь российских артистов Светлана Иванова Запрещен въезд в страну пятерым участникам группы «Хор Турецкого» и двум актерам фильма «Крым». © Фото: РИА Новости Читайте нас на: Еще семи российским артистам запрещен въезд на территорию Украины. Это решение обнародовало Министерство культуры и информационной политики страны, дополнив черный список звезд именами пятерых участников группы «Хор Турецкого» Алексея Александрова, Павла Бердникова, Олега Бляхорчука, Константина Кабанова и Михаила Кузнецова. Также закрыт доступ на Украину актерам Роману Курцыну и Евгении Лаповой, которые снимались в фильме Алексея Пиманова «Крым». Всего в черном списке на данный момент числится 171 человек. Фильм Алексея Пиманова «Крым» вышел на экраны в 2017 году. Картина посвящена событиям на полуострове весной 2014 года и рассказывает историю любви севастопольца и киевлянки во время «русской весны». После того как в Киеве произошел государственный переворот, влюбленные оказались по разные стороны баррикад. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика