В «Газпроме» назвали сроки запуска «Северного потока - 2»

«Газпром» рассчитывает ввести «Северный поток - 2» в эксплуатацию в 2021 году. Об этом говорится в презентации заместителя начальника Департамента импортозамещения технологий компании Владимира Вавилова.

Ранее стало известно, что укладку двух ниток газопровода в Дании - это предпоследний участок строительства - планируют завершить до конца апреля.

Против возведения объекта активно выступают Украина, несколько стран ЕС и США. Вашингтон вводит санкции против трубопровода и компаний-подрядчиков, поскольку сам заинтересован в поставке в Европу сжиженного природного газа.

Накануне издание Deutsche Welle сообщило, что Германия даже пыталась «выкупить» у США санкции.