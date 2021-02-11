Кардиолог назвал привычки, которые помогут избежать внезапной смерти

Военный врач, сердечно-сосудистый хирург и кардиолог Владимир Хорошев рассказал телеканалу «Звезда», какие привычки нужно выработать человеку, чтобы избежать опасных патологий, способных привести к внезапной смерти.

«Гипертонической болезнью у нас поражено в той или иной степени выраженности не менее 65-70%. Причем многие люди не знают свое давление. Человек, прожив 45 лет, за все время может измерить артериальное давление всего пару раз. А потом с удивлением узнает, что у него давление 160 на 95. То есть живет и не знает об этом, а это очень важное обстоятельство», - пояснил Владимир Хорошев.

Кардиолог отметил, что должен быть «всенепременный контроль артериального давления». По словам сердечно-сосудистого хирурга, молодые люди должны измерять давление не реже одного раза в неделю. Люди среднего возраста - не реже одного раза в два-три дня.

«При этом условии можно избежать очень многих осложнений, в том числе аневризмы, инсультов, инфарктов миокарда. Еще очень важно умеренно употреблять алкоголь. Я не призываю своих соотечественников бросить пить. Это было бы нелепо. Но дело в том, что у нас потребление алкоголя возрастает. Непомерные дозы», - рассказал Владимир Хорошев.

Эксперт добавил, что к опасным патологиям также может привести и отсутствие здоровой пищи.

«Люди кусочничают. На перехвате, что называется. И то, что сейчас сходит с рук, не проходит бесследно. Как бывает у молодых, у студентов: схватил кусок колбасы на ходу, забежал в ресторан быстрого питания и перекусил. Это не проходит бесследно и скажется уже годам к 30», - предостерег врач.

Ранее кардиолог Татьяна Шалыгина перечислила ряд патологий, которые могут грозить смертью даже молодым людям. По ее словам, причинами преждевременного ухода могут стать центральное сонное апноэ, разрыв (расслоение) аневризмы, отрыв тромба, сбои в работе сердца, синдром внезапной необъяснимой смерти.