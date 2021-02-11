Туристы рассказали о своем «исчезновении» на перевале Дятлова

Туристы из Москвы, которые якобы пропали накануне на перевале Дятлова в Свердловской области, рассказали порталу E1 о проблемах, задержавших их возвращение из похода.

«Мы застряли на озере, опоздали на полдня, а связь была не везде, сломалась спутниковая тарелка, из-за этого мы не вышли утром, в девять-десять часов, на связь. Поэтому нас и потеряли», - рассказал порталу Е1 один из туристов.



Он также пожаловался на погоду, которая, как рассказал турист, ухудшилась во время похода.

«Тяжелая тропа, она была не разбита, плюс наледь. Мы часто застревали, приходилось прорывать», - поделился мужчина.

Он также добавил, что, несмотря на все сложности, с которыми пришлось столкнуться, перевал впечатлил участников путешествия.

Ранее появилась информация о том, что туристическая группа не вернулась с перевала, выйти на связь с ними не удавалось. Впоследствии в МЧС сообщили, что туристы благополучно добрались до Екатеринбурга. Кроме того, выяснилось, что москвичи были зарегистрированы перед походом.

Напомним, в ночь на 2 февраля 1959 года на Северном Урале, поблизости от перевала, названного впоследствии перевалом Дятлова, при невыясненных обстоятельствах погибла группа из девяти туристов, которую возглавлял выпускник Уральского политехнического института Игорь Дятлов.

Спустя 60 лет Генеральная прокуратура РФ возобновила проверку. В июле 2020 года замначальника управления Генпрокуратуры в УФО Андрей Курьяков заявил, что по итогам проверки было установлено, что причиной смерти туристов стала снежная лавина и то, что членам группы Дятлова из-за недостаточной видимости не удалось отыскать палатку после того, как они покинули ее.