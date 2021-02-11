Лукашенко поделился подробностями подготовки проекта новой Конституции

Проект новой Конституции Белоруссии будет готов в течение текущего года, в начале 2022-го его вынесут на референдум. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко на Всебелорусском народном собрании.

«Перераспределять полномочия мы будем, радикально перераспределять. Конституцию, третью уже, мы подготовим. Отвечаю на ваш вопрос прямо - в течение этого года проект Конституции будет готов», - сказал глава государства.

Также Лукашенко уточнил, что под новую Конституцию придется переформатировать многие законы. Это, по словам президента республики, можно сделать в течение следующего года.

Ранее белорусский президент заявлял, что не будет занимать пост главы государства, когда в Белоруссии вступит в силу новый основной закон.