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В Роспотребнадзоре назвали условие для отмены масочного режима

Виктория Ивашечкина
01:54 11.02.2021
Ранее власти Удмуртии и Чечни приняли решение отказаться от обязательного ношения медицинских масок.
В Роспотребнадзоре назвали условие для отмены масочного режима
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
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Замдиректора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева рассказала, что в стране масочный режим может быть отменен, когда будут регистрироваться единичные случаи заражения COVID-19.

«Я думаю, что когда у нас будут регистрироваться единичные случаи заболевания», - уточнила она в эфире телеканала «Россия-24».

По ее словам, необходимо продолжать носить маски во всех российских субъектах, несмотря на стабилизацию ситуации с распространением коронавируса.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что требование соблюдать всеобщий масочный режим не отменено.

Накануне власти двух российских регионов - Удмуртии и Чечни - приняли решение отказаться от обязательного ношения медицинских масок, сделав масочный режим рекомендательным.

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