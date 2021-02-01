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Сыровар рассказал, как фермерские практики Советского Союза преобразовались в современной России

Егор Левин
12:05 01.02.2021
Практика Советского Союза по привлечению к сельскохозяйственным работам городских жителей нашла место и в современном обществе, однако в несколько изменившемся виде.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Екатерина Лызлова, РИА Новости
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В Советском Союзе существовала практика приглашения горожан на работу в колхозы и совхозы с последующей оплатой их труда продуктами, урожаем, который городские жители, собственно, и собирали. Председатель Союза сыроваров России Олег Сирота поделился со зрителями «Звезды» необычной связанной с этим историей.

Фермер отметил, что практика, прижившаяся в СССР, существует и в настоящее время. Особенно ее любят применять, по его словам, производители ягод, работа которых включает большое количество ручного труда.

«Люди приезжают, собирают, например, три лукошка, два отдал, третье сам съел. Кроме того, есть такое понятие, как “дауншифтинг”, когда люди уезжают на Гоа, а есть - когда люди уезжают в деревню. У нас был случай: топ-менеджер крупной российско-немецкой компании работал у нас скотником месяц. Я не буду говорить, какой компании, она очень крупная. Просто на условиях анонимности работал у нас, отдал мобильный телефон, и был у него такой релакс», - рассказал Сирота в эфире программы «Сегодня утром».

Сыровар также рассказал и о том, в каком направлении может развиваться российский агротуризм и что для этого нужно, а что ему мешает. Одну из проблем, к примеру, недавно удалось разрешить, определив ведомственную ответственность в распределении грантов фермерам. Смотрите об этом в новом выпуске программы «Сегодня утром» на сайте «Звезды» и на YouТube-канале.

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