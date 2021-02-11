Повышенный риск сердечного приступа связали с морозами

Медики считают, что холодные температуры повышают риск развития сердечного приступа. К такому выводу пришли ученые сразу нескольких исследований, пишет газета Express.

В ходе первого эксперимента шведские ученые проанализировали данные 274 000 жителей страны и выяснили, что риск сердечного приступа повышался тогда, когда температура воздуха опускалась ниже нуля.

Авторы другой работы выявили, что зимой фиксируется на 31% больше случаев сердечных приступов по сравнению с теплым временем года.

По мнению специалистов Британского фонда сердца, причина кроется в развитии на холоде спазма коронарных артерий, что способствует окклюзии сосудов. Медики подчеркнули, что при температуре воздуха ниже нуля градусов Цельсия происходит физиологическое «сужение кровеносных сосудов», что позволяет сердцу «сконцентрироваться на перекачке крови к мозгу и другим основным органам».

При этом холод увеличивает риски образования тромбов, что может привести к сердечному приступу или инсульту.

В группе риска находятся прежде всего люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кардиологи рекомендуют тем, кто перенес сердечный приступ, страдает ишемической болезнью сердца, стенокардией или сердечной недостаточностью, быть предельно внимательными к своему здоровью зимой и посещать врача при возникновении первых настораживающих симптомов.