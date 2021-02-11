Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Повышенный риск сердечного приступа связали с морозами

Светлана Иванова
15:26 11.02.2021
Причина кроется в развитии на холоде спазма коронарных артерий, что способствует окклюзии сосудов.
Повышенный риск сердечного приступа связали с морозами
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
Читайте нас на:

Медики считают, что холодные температуры повышают риск развития сердечного приступа. К такому выводу пришли ученые сразу нескольких исследований, пишет газета Express.

В ходе первого эксперимента шведские ученые проанализировали данные 274 000 жителей страны и выяснили, что риск сердечного приступа повышался тогда, когда температура воздуха опускалась ниже нуля.

Авторы другой работы выявили, что зимой фиксируется на 31% больше случаев сердечных приступов по сравнению с теплым временем года.
По мнению специалистов Британского фонда сердца, причина кроется в развитии на холоде спазма коронарных артерий, что способствует окклюзии сосудов. Медики подчеркнули, что при температуре воздуха ниже нуля градусов Цельсия происходит физиологическое «сужение кровеносных сосудов», что позволяет сердцу «сконцентрироваться на перекачке крови к мозгу и другим основным органам».

При этом холод увеличивает риски образования тромбов, что может привести к сердечному приступу или инсульту.

В группе риска находятся прежде всего люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кардиологи рекомендуют тем, кто перенес сердечный приступ, страдает ишемической болезнью сердца, стенокардией или сердечной недостаточностью, быть предельно внимательными к своему здоровью зимой и посещать врача при возникновении первых настораживающих симптомов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
16:14 В стране и мире
В «Газпроме» назвали сроки запуска «Северного потока - 2»
13:15 Армия
Видео
Работают танки: экипажи Т-72Б3 продемонстрировали меткость стрельбы на крымском полигоне
11:56 В стране и мире
Видео
В МИД исключили уступки Москвы в случае возможного возвращения в ДОН
10:09 В стране и мире
Видео
Испытание «черной метелью»: синоптик предупредил москвичей о надвигающейся непогоде
07:25 В стране и мире
Видео
В США впервые показали штурм Капитолия изнутри
Популярное
Популярное
Туристы рассказали о своем «исчезновении» на перевале Дятлова
Вдова Михаила Круга озвучила свою версию убийства певца
Названы пять типов приложений, которые следует удалить с телефона
Что скрывают льды Антарктиды: обнародованы детали секретной экспедиции нацистов на Белый континент
Кардиолог рассказала о патологиях, грозящих внезапной смертью даже молодым
Видео
Российские ученые первыми в мире обнаружили на Марсе вещество с Земли
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.