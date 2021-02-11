Генпрокуратура, СКР и МВД напомнили об ответственности за участие в незаконных акциях

Участие в несанкционированных акциях влечет за собой ответственность вплоть до уголовной. Призывы к беспорядкам - это преступление, за которое можно лишиться свободы. Об этом заявили в Следственном комитете России.

Данное предостережение СК опубликовал одновременно с аналогичным заявлением Гепрокуратуры.

«Не стоит забывать, что уголовно наказуемым деянием является и вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для их жизни», - сказано в сообщении.

Также следователи напомнили, что в настоящее время идет расследование нескольких уголовных дел, которые связаны с недавними незаконными акциями.

В Генпрокуратуре отметили, что как участие в подобных митингах, так и призывы к тому, чтобы люди вышли на улицы, могут быть квалифицированы по статье «Массовые беспорядки».

Такое же предупреждение опубликовало и МВД России. В ведомстве напомнили, что во многих регионах еще не сняты ограничения, которые запрещают массовые собрания.

«Полиция призывает граждан отказаться от участия в несанкционированных акциях. Во избежание конфликтов рекомендуется руководствоваться здравым смыслом и воздержаться от посещения мест проведения несогласованных публичных мероприятий», - сказали в МВД.

Кроме того, в министерстве напомнили, что после несогласованных акций, которые прошли в январе-феврале текущего года, возбуждено 90 уголовных дел.