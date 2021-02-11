В центре Омска произошел крупный пожар на станции технического обслуживания

Пожар произошел в центре Омска на станции технического обслуживания. В пресс-службе регионального ГУ МЧС сообщили, что возгорание было локализовано на площади 600 кв. м.

«Произошел пожар в здании станции технического обслуживания автомобилей. На момент прибытия первого подразделения... имелась угроза перехода огня на соседние здания. Создан штаб пожаротушения, проложена магистральная линия, пять автоцистерн на подвозе воды. В 13.57 мск пожар локализован на площади 600 кв. м», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что для тушения пожара в трехэтажном здании привлекли 104 человека и 26 единиц техники. Причины возгорания и материальный ущерб устанавливаются. Информации о пострадавших в данный момент нет.