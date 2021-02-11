Названы пять типов приложений, которые следует удалить с телефона

Владельцам современных смартфонов нет необходимости самостоятельно улучшать операционную систему мобильников, которые больше не нуждаются в различной «прокачке». Однако некоторые пользователи, несмотря на это, по-прежнему продолжают устанавливать бесполезные и даже опасные приложения, которые якобы оптимизируют работу устройства. Об этом говорится в материале «Российской газеты».

По словам автора текста, с телефона следует удалить определители номера. Данные приложения полезны, когда есть необходимость узнать имя звонившего с неизвестного номера. В то же время они выдадут ваш номер и имя всем желающим, а также проникнут в контакты и скопируют оттуда все данные для собственной базы.

Также бесполезными для современных мобильных устройств считаются приложения для экономии заряда батареи, так как они никакого эффекта на энергосбережение не оказывают. Рекомендуется использовать стандартные средства операционной системы, то есть включать режим экономии энергии в настройках.

Кроме того, автор публикации посоветовал отказаться от «очистителей памяти», которые просто выкидывают запущенные приложения из задач. На какое-то время в оперативке появляется больше места, однако данный эффект кратковременный.

Не рекомендуется скачивать приложение-фонарик, которое и так есть в любом современном смартфоне по умолчанию. То же самое можно сказать о сканеры QR-кодов, который встроен в приложение камеры и Google Диск. Кроме того, недавно появилась информация о том, что в одном из таких приложений была обнаружена вредоносная функциональность.