Зеленский поинтересовался у Байдена, почему Украина до сих пор не в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на поддержку со стороны главы США Джо Байдена.

«Я хотел бы, чтобы США и, в частности, президент Байден, который очень знаком с Украиной, помогли нам выйти из этой по-настоящему трагической ситуации», - заявил Зеленский в интервью Axios.

Зеленский также изъявил свое желание, чтобы Украина стала полноправным членом НАТО. Он отметил, что безопасность для украинского государства - самое важное.

«Это один из важнейших вопросов безопасности - той самой безопасности, о которой говорит президент Байден. В таком случае у меня есть очень простой вопрос: господин президент, почему мы до сих пор не в НАТО?» - поинтересовался глава Украины.

Ранее Зеленский пригласил Джо Байдена посетить Украину. Об этом он сообщил в социальной сети, выразив уверенность в том, что двусторонние отношения будут только улучшаться.