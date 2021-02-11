Вдова Михаила Круга озвучила свою версию убийства певца

Певица и вдова Михаила Круга Ирина рассказала свою версию событий, которые произошли в ночь убийства знаменитого артиста в 2002 году.

По словам женщины, в ту роковую ночь с 30 июня на 1 июля в доме находились Михаил, она, ее мать и дети. Мама Ирины отправилась ночевать на третий этаж, где раньше никто никогда не останавливался. По версии артистки, там уже находились убийцы, которые проникли в дом еще до их возвращения.

«Никто не знал, что на третий этаж кто-то поднимется. Вероятно, убийцы спрятались там и хотели осуществить задуманное, когда мы все уснем на втором этаже. Возможно, они хотели убить всю семью», - рассказала Ирина Круг в эфире телеканала «Россия 1».

Женщина призналась, что не знает, чего хотели нападавшие. Но она высказала уверенность в том, что у них «что-то пошло не так, это однозначно». По ее словам, она растерялась, когда увидела, что на ее мать напали, но смогла позвать на помощь.

Певица сообщила, что позднее неоднократно прокручивала в голове события той ночи и анализировала свой поступок. Она считает, что поступила правильно, позвав на помощь, «я остальных членов семьи спасла». Женщина добавила, что нападавшие без колебаний начали стрелять и по Михаилу, и по ней.

Напомним, что убийство Михаила Круга произошло в ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года. И только в 2019 году Следственный комитет назвал имя убийцы артиста - им оказался Дмитрий Веселов, который был убит в 2003 году. Как сообщили в СК РФ, четыре заказных убийства, совершенных бандой «Тверские волки», удалось раскрыть при расследовании дела шансонье.