В Кремле исключили метод кнута и пряника при вакцинации от COVID-19

Использования метода кнута и пряника для ускорения процесса вакцинации от COVID-19 в России быть не может, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, обсуждаются ли в Кремле меры по возможной стимуляции иммунизации российского населения.

«Никакого кнута здесь быть не может, да и пряника тоже. Здесь просто нужно объяснять людям, что это в их интересах, что это для их собственного здоровья и безопасности необходимая вакцина», - сказал он.

Песков также отметил роль средств массовой информации в том, чтобы больше россиян приняли решение о прививке.

«Массовая вакцинация уже идет, но мы еще на начальном этапе, разворачивается работа, ее невозможно развернуть полноформатно в одночасье», - добавил Песков.

Представитель Кремля также добавил, что темпы вакцинации от COVID-19 в России не стабильны, так как происходит постоянное и последовательное повышение. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ отметил увеличение объемов производства вакцины.