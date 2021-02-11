Песков раскрыл подробности встречи Путина с главредами СМИ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о деталях традиционной встречи Владимира Путина с главными редакторами российских СМИ, которая прошла накануне. По его словам, во время беседы обсуждался широкий круг вопросов и глава государства подробно ответил на них.

«Беседа была без какой-то заданной повестки... Касалась самого широкого круга вопросов... Встреча была очень интересной», - сообщил Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что в продолжительном мероприятии, состоявшемся в формате видеоконференции, принимали участие 35 человек - главные редакторы и руководители ведущих телеканалов, электронных и печатных СМИ, информационных агентств.

«Эти беседы традиционно проводятся для того, чтобы руководители СМИ, те, кто определяют редакционную политику, могли разобраться полностью с какими-то вопросами, которые им кажутся неясными или недообъясненными», - объяснил он.

При этом Песков подчеркнул, что в Кремле недовольны утечками в прессу деталей разговора. По его словам, подобные вещи не способствуют взаимному доверию.