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Зеленский и послы G7 прибыли в Донбасс

Ян Брацкий
14:23 11.02.2021
Президент Украины планирует ознакомиться с ситуацией на месте и поговорить с военнослужащими на линии соприкосновения.
Зеленский и послы G7 прибыли в Донбасс
© Фото: zelenskiy95, Facebook
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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Донбасс в компании послов стран, входящих в объединение G7. Визит главы украинского государства осуществлен в рамках рабочей поездки, уточнили в его пресс-службе.

«Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Донецкую область... Вместе с президентом в Донбасс отправились послы стран "Большой семерки"», - цитирует заявление ведомства РИА Новости.

В ходе визита на подконтрольную Киеву часть территории Зеленский планирует ознакомиться с обстановкой на местах, а также побеседовать с военнослужащими, которые находятся на линии соприкосновения.

Конфликт в Донбассе длится уже более шести лет. Официальный Киев начал операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, власти которых объявили о своей независимости после смены власти на Украине.

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