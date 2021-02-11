Зеленский и послы G7 прибыли в Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Донбасс в компании послов стран, входящих в объединение G7. Визит главы украинского государства осуществлен в рамках рабочей поездки, уточнили в его пресс-службе.

«Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Донецкую область... Вместе с президентом в Донбасс отправились послы стран "Большой семерки"», - цитирует заявление ведомства РИА Новости.

В ходе визита на подконтрольную Киеву часть территории Зеленский планирует ознакомиться с обстановкой на местах, а также побеседовать с военнослужащими, которые находятся на линии соприкосновения.

Конфликт в Донбассе длится уже более шести лет. Официальный Киев начал операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, власти которых объявили о своей независимости после смены власти на Украине.