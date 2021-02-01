В РФ подтвердилось 17 648 новых случаев заболевания COVID-19 за сутки

За сутки в России выявлено 17 648 новых пациентов с заболеванием коронавирусной инфекцией. При этом накануне за тот же период времени было установлено почти на одну тысячу подтвержденных диагнозов больше - 18 359 заболевших.

Согласно данным оперативного штаба, всего в стране с начала эпидемии подтверждено 3 868 087 случаев COVID-19.

За истекшие 24 часа в России от новой инфекции выздоровели 18 169 человек, накануне - 20 040. За все время эпидемии в нашей стране от COVID-19 излечились 3 318 173 пациента.

За сутки инфекция коронавируса также унесла жизни 437 человек. Накануне скончались 485 пациентов. Общее число летальных исходов в России за время эпидемии составляет 73 619 человек.