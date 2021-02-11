Опубликованы кадры с подмосковной стройки, где нашли тела пяти рабочих

Прокуратура Московской области опубликовала кадры с места трагедии в строительном городке ЦКАД, где сегодня утром были обнаружены тела пяти рабочих. Также сообщается, что областная прокуратура организовала проверку.

«Прокуратура Московской области организовала проверку по факту смерти пяти человек в Солнечногорске. В ходе проверки, проведение которой поручено солнечногорской городской прокуратуре, будут установлены причины и условия произошедшего, дана правовая оценка действиям ответственных лиц», - заявили в пресс-службе прокуратуры МО.

Также сообщается, что по поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина на место трагедии выезжал солнечногорский городской прокурор Артем Шишов.

Ранее стало известно, что тела пяти рабочих были найдены на территории строительного городка в Солнечногорском районе Подмосковья, все погибшие являются гражданами РФ. По предварительной информации, находясь в бытовке, они отравились угарным газом от работающей печки.