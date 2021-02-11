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Астрономы раскрыли подробности о самом дальнем объекте Солнечной системы

Светлана Иванова
14:43 11.02.2021
Диаметр планетоида Farfarout составляет 400 километров. Особенностью объекта является вытянутая орбита.
Астрономы раскрыли подробности о самом дальнем объекте Солнечной системы
© Фото: JPL-CALTECH, NASA
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Астрономы официально определили статус объекта 2018 AG37, получившего название Farfarout (Самый-самый дальний. - Прим. ред.). Теперь небесное тело официально занесено в электронный Циркуляр малых планет в качестве самого удаленного объекта из всех наблюдаемых в Солнечной системе, пишет Sciense Alert.

Впервые планетоид Farfarout заметили еще в январе 2018 года при помощи телескопа Subaru, однако ни расстояния до объекта, ни параметров его орбиты тогда определить не удалось. Дополнительные расчеты, проведенные при участии международной обсерватории Gemini и других наземных телескопов, помогли заполнить пробелы.

Выяснилось, что Farfarout находится в 132 астрономических единицах от Солнца, это означает, что он располагается на расстоянии в 132 раза дальше от главной звезды нашей звездной системы, чем Земля.

Диаметр самого дальнего объекта Солнечной системы составляет около 400 километров. На полный оборот вокруг Солнца небесному телу потребуется около тысячи лет, причем оно каждый раз пересекает орбиту Нептуна. Еще одной особенностью Farfarout является вытянутая орбита: в самой дальней точке объект находится в 175 астрономических единицах от Солнца, а в самой ближней - в 27 астрономических единицах. По мнению астрономов, такая необычная траектория объясняется гравитацией Нептуна.

Планетоид - небесное тело, движущееся по орбите вокруг звезды. Планетоид по размеру меньше обычной планеты, но больше астероида.

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