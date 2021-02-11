Путин предложил членам Совбеза обсудить новые шаги по сдерживанию гонки вооружений

Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил членам Совета безопасности РФ обсудить новые шаги по сдерживанию гонки вооружений. При этом российский лидер приветствовал решение администрации президента США Джо Байдена продлить ДСНВ.

«Совсем недавно мы продлили с нашими американскими партнерами договор СНВ-3. Мы давно это предлагали. Приятно отметить, что новая администрация США выполнила свои предвыборные обещания на этот счет. Мы приветствуем это решение. Сегодня предлагаю обсудить новые шаги по контролю над вооружением в целом», - сказал Путин, обращаясь к членам Совбеза.

Ранее замминистра иностранных дел Сергей Рябков назвал продление ДСНВ новым этапом в области контроля над вооружениями. Также замглавы МИД добавил, что РФ в настоящий момент неизвестно, с каких позиций будет выступать по данным вопросам администрация Джо Байдена, однако Россия положительно оценивает сигналы со стороны США.

Срок вступившего в силу в 2011 году Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений истекал 5 февраля 2021 года. Будучи президентом США, Дональд Трамп заявил, что СНВ-3 является невыгодным для страны. Сменивший его на посту президента Джо Байден высказался за продление договора без дополнительных условий.

Россия и США 3 февраля обменялись нотами о завершении внутригосударственных процедур. ДСНВ был продлен без изменений и дополнительных условий до 5 февраля 2026 года.