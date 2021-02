В стране и мире Звезда «Игры престолов» Педро Паскаль исполнит главную роль в сериале по игре The Last of Us Светлана Иванова Чилийско-американский актер перевоплотится в контрабандиста Джоэла. © Фото: Imagespace, Keystone Press Agency, Globallookpress Читайте нас на: Главную роль в новом сериале HBO «Последние из нас» (The Last of Us), представляющей собой адаптацию серии игр на Sony Playstation, сыграет актер чилийско-американский Педро Паскаль. О том, что звезда сериала «Мандалорец» предстанет перед зрителями в качестве Джоэля, сообщил в Twitter креативный директор, исполнительный продюсер и сценарист шоу Нил Дракманн. Актер Педро Паскаль получил широкую популярность после появления в роли Оберина Мартелла в сериале «Игра престолов». Главную женскую роль в The Last of Us — роль девушки Элли — сыграет Белла Рэмси, коллега Паскаля по «Игре престолов», пишет Variety. В культовом сериале актриса исполнила роль Лианны Мормонт. Действие The Last of Us разворачивается в постапокалиптическом мире, где цивилизацию погубила пандемия мутаций, теперь контрабандисту Джоэлу предстоит вывести Элли из карантинной зоны. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика