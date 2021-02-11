Пропавшую в Иркутске школьницу нашли в кабине застрявшего лифта спустя семь часов

В Иркутске восьмилетняя девочка провела в заблокированном лифте семь часов. Кабина оказалась обесточена из-за коммунальной аварии в микрорайоне. Без электричества остались почти 50 многоквартирных домов. Все это время ребенок кричал, но ее призывы о помощи никто не слышал. Позвонить родителям девочка не могла, так как ее телефон разрядился.

На поиски несовершеннолетней были мобилизованы все силы иркутской полиции. Ребенка искали сотрудники ППС и ГИБДД, оперативники угрозыска и участковые. Проводя осмотр очередного подъезда, полицейские услышали слабые крики.

«Ребенок находился в лифтовом помещении около семи часов без света, без воды и еды. Сотрудники полиции вызвали представителей ЖКХ, МЧС и скорую помощь. Девочку доставали в отделение, где ее осмотрели врачи и передали родителям. В процессе беседы с ней выяснилось, что за время нахождения в лифте девочка периодически звала на помощь и спала. Ребенок обессилел и какое-то время просто спал», - рассказала начальник отделения ПДН отдела полиции № 4 МУ МВД России «Иркутское» Вера Бутусова.

Полицейские передали материалы проверки по нахождению ребенка в лифте для дальнейших разбирательств в Следственный комитет. Свою проверку проводит и управляющая компания, в ведении которой находится многоквартирный дом.