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На процессе по импичменту показали «обличающее» Трампа видео

Анна Касаткина
01:35 11.02.2021
Призывы к мятежу начали звучать в толпе во время речи экс-президента.
На процессе по импичменту показали «обличающее» Трампа видео
© Фото: Shawn Thew Consolidated News Photos Globallookpress
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На судебном процессе по импичменту экс-президента Дональда Трампа в сенате конгресса США показали видео, которое, по мнению обвинения, доказывает его причастность к штурму Капитолия 6 января. На кадрах призывы к мятежу в толпе начали звучать во время речи бывшего главы государства на митинге в Вашингтоне.

Трамп озвучил идею о том, что нужно идти к Капитолию и «подбодрить» сенаторов, но, возможно, не всех, а также о том, что людям нужно «продемонстрировать силу». В этот момент из толпы послышались ободрительный возгласы: «Штурмовать Капитолий!» и «Захватить Капитолий!».

На процессе представитель обвинения Мэдлен Дин заметила, что более чем за час своего выступления Трамп лишь раз употребил слово «мирный» в отношении протеста, но 20 раз – слова «битва» и «сражаться», в том числе «отчаянно сражаться».

«Речь о том, что Дональд Трамп пытался украсть выборы для себя, утверждая, что выборы были подтасованы, незаконны, чтобы его сторонники сражались и вернули их», – цитирует Дин РИА Новости.

Судебный процесс по делу об импичменте Трампа идет в сенате в эти минуты. Ранее сообщалось, что экс-президент остался недоволен выступлением своего защитника в ходе процесса.

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