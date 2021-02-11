Назван самый редкий симптом COVID-19

Икота может быть одним из симптомов коронавируса. По мнению медиков, на это указывает все большее количество зарегистрированных случаев, пишет газета Express.

В частности, ученые привели в пример историю пациента из Египта. Мужчина страдал от икоты на протяжении двух недель, причем ее приступы со временем становились все длительнее и интенсивнее. Затем у египтянина появилась лихорадка и боль в горле.

Чтобы выяснить причину продолжительной икоты у пациента, ему сделали УЗИ брюшной полости и КТ. После манипуляций стало ясно, что мужчина страдает от вирусной пневмонии. Проведенное тестирование подтвердило инфицирование COVID-19.

По мнению ученых, коронавирус может привести к поражению диафрагмы, что вызывает спазм, который становится причиной икоты.