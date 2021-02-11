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Суточные лимиты в Системе быстрых платежей могут быть повышены

Ян Брацкий
12:35 11.02.2021
В ЦБ уверены, что подобный шаг сделает переводы через СБП более доступными и привлекательными.
Суточные лимиты в Системе быстрых платежей могут быть повышены
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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Центробанк может обязать банки повысить минимальные лимиты на объем операций в Системе быстрых платежей (СБП). Речь идет о сумме в 150 тысяч рублей в сутки. Об этом говорится в проекте соответствующего указания регулятора. Для корректировки своих лимитов банкам отведено время до октября 2021 года. В ЦБ уверены, что подобный шаг сделает переводы через СБП более доступными и привлекательными.

Кроме того, с апреля 2022 года все участники системы обязаны обеспечить доступ клиентов к оплате услуг с помощью разработанного НСПК мобильного приложения СБП (СБПэй). Приложение предусматривает использование QR-кода и возможность расплатиться через Систему быстрых платежей в любых торговых центрах.

Система быстрых платежей - сервис для мгновенного перевода денежных средств физическими лицами по номеру мобильного телефона. При этом не имеет значения, в каких кредитных учреждениях открыты счета отправителя и получателя денег. На текущий момент к СБП подключены более 200 банков.

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